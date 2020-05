La réalisatrice iranienne Afsaneh Salari largement saluée au festival de Visions du Réel

Le film «Puntasacra» de Francesca Mazzoleni, «The Other One» de Francisco Bermejo et «Sapelo» de Nick Brandestini ont remporté les premiers prix dans les trois sections principales de la cérémonie de remise des prix Visions du Réel en Suisse dimanche soir, qui se déroule en ligne.

Les grands éloges de la principale compétition internationale de longs métrages du festival ont également été décernés à Markku Lehmuskallio et Johannes Lehmuskallios «Anerca, Breath of Life», «Les silhouettes» d'Afsaneh Salari, «El Father Plays Himself» de Mo Scarpelli et «Off the Road» de José Permar.

«Les silhouettes» est l'histoire d'une famille afghane vivant en Iran, qui a quitté l'Afghanistan il y a 40 ans pour venir vivre en Iran. Le film suit le fils de la famille qui souhaite rentrer en Afghanistan - y vivre et y travailler - mais est confronté à l'opposition de sa famille. C'est un film sur l'appartenance, l'identité, la séparation et la connexion à vos racines à travers le passé afin de se réconcilier avec l'avenir.



Le film a remporté le prix Docs in Progress de la section industrielle Eastern Promises du Festival international du film de Karlovy Vary en République tchèque.



Les autres représentants iraniens en compétition à l’événement étaient «The Leaves», réalisé par Hamid Jafari, et «The Marriage Project» de Hesam Eslami.

