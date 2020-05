Début de la réunion en ligne du MNA, le président Rohani prononcera un discours

La réunion a commencé par un discours du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev.



Ensuite, le président de la 74e Assemblée générale des Nations Unies, Tijjani Muhammad-Bande, prononcera un discours et le message du Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, sera lu.



Le chef de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom, fera un rapport sur les conditions de l'épidémie de COVID-19 dans le monde.



Des représentants de 40 pays participent à la réunion, dont 19 présidents, un vice-président, six premiers ministres, un vice-premier ministre et huit ministres des affaires étrangères.

