Les actions anti-droits humains des États-Unis ont posé des défis à la lutte de l'Iran contre le coronavirus (Rohani)

S'exprimant lors de la réunion en ligne du Mouvement des pays non alignés (NAM) lundi soir, le président Rohani a déclaré: «L'expérience mondiale dans la lutte contre le COVID-19 a montré comment une maladie contagieuse peut menacer tous les pays du monde, indépendamment de la frontière, de la nationalité ou de la race, et met en danger la santé de chaque personne dans le monde.»



«Il s'agit d'un avertissement sérieux à tous les pays que les êtres humains sont suffisamment exposés aux menaces majeures telles que la dégradation de l'environnement, le réchauffement climatique et les menaces naturelles telles que le coronavirus», a-t-il ajouté.

Rohani a ajouté: «Il est temps de mettre fin aux pressions et menaces, au terrorisme, aux pressions sur les nations sous la forme de terrorisme économique et de menaces militaires. Il est préférable que les pays se tournent vers la coopération bilatérale, multilatérale et internationale pour lutter contre les menaces réelles et communes.»

«Dans cette optique, l'Iran coopère avec l'Organisation mondiale de la santé depuis les premiers jours de l'épidémie du virus dans le monde et a préparé un plan stratégique national ciblé pour lutter contre le virus et coopérer avec d'autres pays conformément à la Règlement sanitaire international (RSI) », a déclaré le président iranien.

Grâce à ces mesures, la République islamique d'Iran a jusqu'à présent réussi à empêcher efficacement la propagation du virus dans de nombreuses villes et régions du pays, et la performance de l'Iran dans la lutte contre le virus et sa maîtrise a été évaluée dans des cas au-delà des normes internationales », a ajouté Rohani.



Le président a également décrit l'affaiblissement de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) comme un affaiblissement de la lutte conjointe mondiale contre le coronavirus, déclarant: «La décision injustifiée, hâtive et irresponsable du gouvernement américain de réduire le financement de l'OMS devrait être considérée comme une autre erreur stratégique.»

«Pendant des années, les États-Unis ont imposé des sanctions unilatérales et illégales et privé le peuple iranien de l'accès à ses droits. Les États-Unis menacent également le multilatéralisme et la coopération internationale », a-t-il noté



«Avec les mesures anti-droits de l'homme des États-Unis, la fourniture de fournitures médicales à l'Iran a généralement été longue et parfois impossible», a déclaré Rohani.



La République islamique d'Iran se déclare prête à coopérer avec tous les pays du monde afin de parvenir à la vaccination et au traitement définitif du COVID-19 et accueille favorablement toute demande de coopération, a-t-il souligné.



Le sommet virtuel des chefs d'État du groupe de contact du Mouvement des pays non alignés (MNA) a commencé lundi soir avec la participation du président de la République islamique d'Iran. La réunion commence par un discours du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev en tant que président du 18e sommet du Mouvement des pays non alignés.

À l'issue du sommet virtuel, Tijjani Muhammad-Bande, président de la 74e Assemblée générale des Nations Unies, a prononcé un discours, suivi d'un message vidéo d'António Guterres, Secrétaire général des Nations Unies.



Des représentants de 40 pays assistent à la réunion virtuelle, qui comprend 19 présidents, un vice-président, six premiers ministres, un vice-premier ministre, huit ministres des affaires étrangères et un ministre de l'intérieur.

