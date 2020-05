A la découverte de Chiraz, ville mondiale de l'artisanat

Histoire

Il n'existe aucun document définitif de son existence avant la fin du 7e siècle de notre ère, mais peu de découvertes archéologiques datant de 1933 et au-delà indiquent quele site ou les environs de Shiraz ont probablement été installés à l'époque préislamique dès le 6e siècle avant notre ère.



La ville moderne a été fondée ou restaurée par les Omeyyades en 693 et s'est développée sous les dynasties iraniennes Saffarides et Buyides successives aux 9e et 10e - 11e siècles, respectivement. C'était la capitale de la Perse pendant la dynastie Zand de 1750 à 1800.

Étymologie



Selon des documents historiques, le nom de «Chiraz» a été inspiré par les écrits sur des tablettes d'argile élamite datant de 2000 avant JC. Le nom Chiraz apparaît également sur les scellements d'argile trouvés dans une ruine sassanide du IIe siècle de notre ère, à l'est de la ville.



Par certains des écrivains indigènes, le nom Chiraz est dérivé d'un fils de Tahmuras, le troisième Shāh (roi) du monde selon Shāhnāma de Ferdowsi.



Climat



La température moyenne annuelle à Chiraz est de 18 ° C et les précipitations annuelles moyennes dans cette ville sont de 337 mm. Son été est chaud mais l'automne et l'hiver ne sont pas si froids.

Culture

Chiraz a un riche passé culturel et historique et est connue comme la ville du poète, de la littérature, des fleurs et des jardins en Iran.

Chiraz est la ville de l'amour et de la littérature et l'origine des premiers échantillons de jardins persans est l'exemple unique de l'hospitalité et de la chaleur de ses habitants

De nombreux poètes et philosophes iraniens célèbres sont nés à Chiraz et ont joué un rôle important dans la renommée de Chiraz, notamment Saadi, Hafez et Mulla Sadra.

Au 13ème siècle, la Chiraz est devenue connue comme la Cité des Sciences (Dar-ol-Elm) en raison de la prospérité de la science, de la culture et de l'art.

Aliments traditionnels



Comme les autres villes d'Iran, Chiraz a ses propres cuisines traditionnelles. La «salade shirazi» est une salade délicieuse et célèbre disponible dans tout l’Iran, préparée avec des concombres, des tomates, des oignons et un simple jus de citron et une vinaigrette à l’huile d’olive.



Le «Kalam polo» est un aliment traditionnel cuisiné uniquement à Chiraz. Il est composé de riz, de boulettes de viande, de chou haché et de quelques autres légumes et épices.

Ashe Sabzi ’est une sorte de soupe à base de légumes et de viande.



Le «Shirazi Faloodeh» est un dessert froid iranien traditionnel semblable à un sorbet. Il se compose de nouilles fines de la taille d'un vermicelle à base d'amidon dans du sirop semi-congelé contenant du sucre et de l'eau de rose. Faloodeh est souvent servi avec du jus de citron vert.

Meilleur moment pour visiter Chiraz



Le meilleur moment pour aller à Chiraz est en mai lorsque les rues sont pleines de parfum de fleur d'oranger. Le climat de Chiraz est généralement agréable au cours de ce mois. La visite de l'une des plus belles villes d'Iran prendra au moins trois ou quatre jours pour explorer tous les monuments de la ville.



Attractions touristiques



Chiraz est considérée comme l'un des centres touristiques les plus importants d'Iran avec des attractions magnifiques et pittoresques qui attirent chaque année de nombreux touristes nationaux et étrangers.



Voici une liste des attractions les plus populaires que vous trouverez dans la ville historique de Chiraz.

Shah Cheragh:



Shah Cheragh est un monument sacré à Chiraz. C'est le tombeau d'Ahmad et de Muhammad, fils de l'Imam Musa Kazim (le 7ème Imam de Shia) et frères de l'Imam Reza (le 8ème Imam de Shia). Il a été construit sous le règne d'Atabakan de Fars au 12ème siècle.

Jardin Afif-Abad:



Il s'agit d'un complexe muséal construit en 1863. Il contient un ancien manoir royal, un musée d'armes historique et un jardin persan, tous ouverts au public.

Jardin Narenjestan ou Qavam:

C'est une maison traditionnelle et historique à Chiraz qui remonte à l'ère Qâdjâr. En raison de l'abondance d'orangers aigres, il est appelé Narenjestan.

Tombe de Saadi:



Le tombeau de Saadi est situé dans le sud de Chiraz. Son mausolée, également appelé Saadieh, est l’une des principales attractions touristiques de l’Iran. Le tombeau a été construit au XIIIe siècle. Cependant, après avoir été détruit au 17ème siècle, il est resté intact jusqu'à ce que le bâtiment actuel soit construit dans les années 1950. De nombreux éléments persans ont été utilisés dans son architecture. C'est également un site du patrimoine national. Chaque année, un certain nombre de lettrés et d'érudits du monde entier se réunissent au mausolée le 20 avril pour commémorer le grand Perse.

Jardin d'Eram:



Il s'agit d'un jardin persan historique qui appartenait aux chefs de la tribu Qashqaï avant d'être confisqué par le gouvernement central. Le jardin et le bâtiment qu'il abrite sont situés sur la rive nord de la rivière Khoshk, dans la province de Fars. Ils sont ouverts au public en tant que jardin paysager historique. Ils sont classés au patrimoine mondial et protégés par l'Organisation du patrimoine culturel iranien.

Tombe d'Hafez:



Le mausolée de Hafez, communément appelé Hafezieh, sont deux structures commémoratives érigées à l'extrémité nord de Chiraz, en Iran, en mémoire du célèbre poète perse Hafez. Le tombeau, ses jardins et les mémoriaux environnants d'autres grandes figures sont au centre du tourisme à Chiraz.

Arg de Karim Khan:



L'Arg de Karim Khan ou Karim Khan Citadel est une citadelle située au centre-ville de Chiraz. Il a été construit dans le cadre d'un complexe sous la dynastie Zand. Il porte le nom de Karim Khan et lui a servi de logement. Il est de forme rectangulaire et ressemble à une forteresse médiévale.

Mosquée Nasir ol Molk:



Il s'agit de l'une des plus belles architectures photographiées de Chiraz, construite pendant la dynastie Qâdjâr à la fin du XIXe siècle. C'est l'une des mosquées les plus uniques et différentes d'Iran. La mosquée est célèbre pour ses verres colorés et ses carreaux sont uniques en leur genre. Surtout connue sous le nom de «mosquée rose» parce que ses carreaux sont joliment décorés avec une couleur rose rosée par excellence, elle est également appelée «mosquée de couleurs», «mosquée arc-en-ciel» ou «mosquée kaléidoscope».

Mosquée Vakil:



La mosquée Vakil est l'un des édifices artistiques et historiques les plus importants de la période Zand. Il a été utilisé comme lieu de prière du vendredi il y a quelques années. Les carreaux de ce bâtiment sont l'un des meilleurs qui montre l'art des carreleurs iraniens et des peintres au 12ème siècle A.H.

Bazar Vakil:



C'est le principal bazar de Chiraz situé dans le centre historique de la ville. Ce bazar avait été construit avec l'ordre de Karim Khan Zand (roi iranien) il y a environ 200 ans. Il a de belles cours, caravansérails, bains publics et vieilles boutiques qui sont réputées parmi les meilleurs endroits à Chiraz pour acheter toutes sortes de tapis persans, d'épices, de produits artisanaux en cuivre et d'antiquités.

Porte du Coran:



Il s'agit d'une porte historique située à l'entrée nord-est de la ville, sur le chemin de Marvdasht et Ispahan. Au moment de la dynastie Zand, il avait subi beaucoup de dégâts, il a donc été restauré et une petite pièce au-dessus a été ajoutée, dans laquelle étaient conservés des Corans manuscrits par le sultan Ibrahim Bin Shahrukh Gurekani. On croyait que les voyageurs passant sous les portes recevaient la bénédiction du Livre Saint alors qu'ils commençaient leur voyage à Chiraz.

Il est à noter qu'en raison de son importance historique et culturelle ainsi que de sa beauté unique, le 15e jour d'Ordibehesht dans le calendrier persan qui tombe le 4 mai de cette année a été désigné comme la Journée nationale de Chiraz.

