Iran: la capacité de production des aciers de construction s'élève à 47 millions de tonnes

D'après les statistiques du ministère iranien de l'Industrie, de la Mine et du Commerce, 148 usines de production des aciers de construction sont actives dans le pays et selon le plan d'horizon 1404 (2025), la capacité actuelle dans ce secteur stratégique sera augmentée d'un volume de plus de 46 millions de tonnes.

D'après les rapports annuels du ministère iranien de l'Industrie, de la Mine et du Commerce, en 1398 (mars 2019 – mars 2020) l'Iran a produit plus de 20.5 millions de tonnes d'acier de différente sections. Cette production montre un essor de 4.5% par rapport à l'année 1397. L'Iran est parmi les dix premiers producteurs mondiaux d'acier à côté des géants économiques comme la Chine, l'Inde, les États-Unis, la Russie, le Japon, l'Allemagne et la Corée du sud.