Pandémie du Covid-19: Hassan Rohani et Abe Shinzo insistent sur l'apaisement des tensions dans le monde

Mardi, lors d'une conversation téléphonique, le président iranien Hassan Rohani et le Premier ministre japonais, Abe Shinzo, ont souligné la nécessité d'une coopération bilatérale entre les deux pays dans la lutte contre le coronavirus et du transfert et du partage d'expériences pour surmonter de la crise.

Au cours de l'entretien téléphonique, les deux parties ont souligné le développement et l'approfondissement des relations bilatérales. Les deux dirigeants ont exprimé l'espoir de voir l'expansion des relations et de la coopération bilatérales, en particulier dans les domaines économique et commercial, grâce à la mise en œuvre des accords précédents.