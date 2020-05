Découvrez Chiraz une fois le coronavirus vaincu ! (Secrétaire général de l'Assemblée des maires d'Asie)

«Chiraz est la ville d'histoire, de poésie, de littérature et, bien sûr, la cité d'un peuple chaleureux et hospitaliers, une cité qui repose sur la glorieuse capitale des Achéménides et le tombeau de Cyrus», peut-on lire dans le message de Gachtasb Mozafari, à l'adresse des habitants de Chiraz et de son maire.

Ancienne capitale de la Perse, la ville de Chiraz en Iran est une cité romantique, empreinte de poésie et parsemée de jardins dans lesquels chantent les rossignols et fleurissent les roses. Ville principale de la région du Fars, elle a vu naître deux des plus grands poètes perses, Saadi (1210-1291) et Hafez (1325-1389). Leurs ghazals, poèmes lyriques sont des joyaux de la littérature iranienne.

Avec une histoire remontant à près de 2500 ans, Chiraz est une destination touristique. Le bel artisanat, le mysticisme, l’art, la philosophie, la tradition, la musique et l’architecture attirent depuis longtemps les voyageurs du monde entier. C’est une terre de contraste énorme où tradition et modernité se mêlent pour offrir des souvenirs inoubliables qui resteront gravés dans l’esprit très longtemps.

A la découverte de Chiraz, ville mondiale de l'artisanat