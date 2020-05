Secteur minier iranien: plusieurs projets d'une valeur de 2,2 milliards de dollars prêts à être lancés

Khadadad Gharibpour, chef de l'Organisation iranienne de développement et de rénovation des mines et des industries minières (IMIDRO) a ajouté mercredi que «ces projets menées dans les domaines de l'acier, du cuivre, de l'or et des phosphate seront ouverts jusqu'à la fin de l'année en cours, surnommée l'année «renaissance de la production».

Selon lui, ces projets offriront directement des possibilités d'emploi à 4113 personnes et à 23280 personnes, indirectement.

Les statistiques montrent que la production dans le secteur minier a progressé au cours de l'année écoulée, y compris la production de lingots d'or, car elle affiche une croissance de 14% par rapport à la même période de l'année précédente. En outre, la production de lingots d'acier et de minerai de fer sous pression affiche une croissance de 4%, de fer spongieux de 2% et de produits sidérurgiques de 7% par rapport à la même période de l'année précédente, a expliqué Gharibpour.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**