Une production robuste peut combattre les sanctions et autres virus économiques (Guide Suprême)

L'ayatollah Khamenei a fait ces remarques mercredi à Téhéran lors d'un appel vidéo avec des représentants de plusieurs conglomérats manufacturiers à l'occasion de la Semaine nationale du travail.

Le Guide Suprême a félicité la main-d'œuvre iranienne à l'occasion lors de l'appel qui a été lancé afin de superviser la mise en œuvre du slogan «Elan de production» que l'ayatollah Khamenei a attribué à cette année du calendrier solaire.

Il a fait une analogie entre l'appareil économique d'un pays et le corps humain, notant comment les deux ont besoin d'un mécanisme de défense sain pour repousser les virus entrants.



«Ce même coronavirus est entré dans le corps des gens, mais beaucoup ne sont pas tombés malades. Comment est-ce arrivé?», l'ayatollah Khamenei a expliqué qu'un système immunitaire fort était ce qui permettait de lutter avec succès contre les virus.

«Si nous voulons comparer l'économie au corps humain, le système de défense qui assure la sécurité de l'économie serait la production», a souligné le leader. «En d'autres termes, l'élément qui peut neutraliser les virus et microbes invasifs ciblant l'économie et la maintenir en bonne santé est la production», a déclaré l'ayatollah Khamenei.

Le Leader a classé les facteurs économiques invasifs en «virus naturels» et «virus fabriqués tels que les sanctions et [la manipulation] du prix du pétrole».



«Cependant, si nous avons une bonne production [niveaux], nous pouvons résister à ces virus», a déclaré l'ayatollah Khamenei.

Le Leader a appelé à l'amélioration des relations de travail dans tout le pays afin de garantir les niveaux de production souhaités.



L'ayatollah Khamenei a appelé à une «véritable coopération» entre les employés et leurs employeurs.



Les employés, a déclaré le Leader, devraient agir de manière plus responsable et rigoureuse, tandis que les employeurs doivent affecter une plus grande part des revenus à la main-d'œuvre.

L'ayatollah Khamenei a rappelé que les relations de travail ont été soulignées dans la planification de l '«économie résistive» que le chef de file a précédemment lancée face aux manœuvres ennemies.

A suivre

