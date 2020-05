L'Iran prêt à partager ses expériences dans l'élaboration de protocoles médicaux modernes avec d'autres pays

Zali a souligné que le système médical en Iran n'a pas du tout failli aux protocoles de santé mondiaux depuis les premiers jours de la propagation de cornavirus, mais qu'il a plutôt formulé de nombreux protocoles de la meilleure façon. «La propagation du coronavirus a prouvé que les médecins iraniens ont le plus compétents dans la région et a démontré aujourd'hui les capacités scientifiques et de recherche élevées des chercheurs iraniens dans tous les domaines de la médecine, y compris la lutte contre le nouveau Covid-19».

