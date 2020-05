A Téhéran, la tour Milad s'illumine en rouge

«Jusqu'à aujourd'hui, la seule option thérapeutique pour un patient atteint de thalassémie était la transplantation allogénique de cellules souches hématopoïétiques (HSCT), plus communément appelée greffe de moelle osseuse (BMT)», selon le site officiel du TIF.



«Maintenant, une nouvelle ère pour le traitement de la thalassémie a commencé. De nouvelles approches thérapeutiques prometteuses pourraient révolutionner la prise en charge des patients atteints de thalassémie, principalement avec les formes les plus graves de la maladie, avec de bonnes chances d'améliorer la qualité de vie et la survie de nombreux patients. »

Chaque année, à l’occasion de la Journée internationale de la thalassémie, le TIF organise des programmes spéciaux visant à soutenir ces patients et à prévenir la naissance des patients atteints de thalassémie, mais cette année en raison de l’épidémie de coronavirus, tous ces programmes ont été annulés.



Mais le TIF a annoncé qu'il organisera une série d'autres événements et activités qui sont maintenant prévus pour le 8 septembre.

