Le Tadjikistan et l'Ouzbékistan soulignent la nécessité de développer les relations avec l'Iran

Au cours de l'appel téléphonique, le président ouzbek Shavkat Mirziyoyev a salué les réalisations et les actions de l'Iran dans la lutte contre le coronavirus, déclarant: «La République islamique d'Iran a une place spéciale dans la région et le développement des relations avec ce pays est très important pour nous».

Pour sa part, le président Emomali Rahmon a salué le succès de l'Iran dans la lutte contre le coronavirus et la gestion avisée du gouvernement à cet égard, et a déclaré: «Le renforcement des relations et de la coopération avec l'Iran est l'une des politiques clés du Tadjikistan dans les relations étrangères».

Faisant référence au succès de l'Iran dans la production de kits de diagnostic des coronavirus et d'autres équipements nécessaires pour lutter contre les coronavirus, le président Rohani a assuré que l'Iran était prêts à répondre aux besoins des pays amis et frères dont le Tadjikistan et l'Ouzbékistan.

