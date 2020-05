Industrie du cuivre : le Président Rohani inaugure quatre projets dans la province de Kerman

S’exprimant jeudi 7 mai, à l’occasion de la cérémonie d'inauguration du projet de développement et de stockage des concentrés au complexe industriel de cuivre, dans la ville de Babak, au sud de l’Iran, le Président Rohani a qualifié de « travail précieux », l'augmentation à 50% des produits du site industriel, estimé désormais à 120.000 tonnes .

« La présentation de petites et moyennes sociétés minières à la bourse et le fait que des gens viennent acheter une mine ou des actions d’une mine, fait ouvrir le marché boursier à cette fin et rendra plus actives les petites et moyennes mines », a déclaré Hassan Rohani, après avoir entendu le rapport des gestionnaires du complexe.

Le complexe de cuivre de la ville de Babak dans la province de Kerman, avec un investissement de 250 millions d'euros, a été mis en exploitation ce jeudi matin, sur ordre du Président Hassan Rouani, via vidéoconférence.