Zarif félicite la formation d'un nouveau gouvernement en Irak

Dans un message Tweeter, émis jeudi 7 mai, le très haut diplomate iranien, Mohammad Javad Zarif, a félicité la formation d'un nouveau gouvernement en Irak:

« Mes félicitations au Premier ministre Moustafa al-Kazimi, à son cabinet, au parlement irakien et, surtout, au peuple irakien, pour la formation d'un nouveau gouvernement en Irak. L'Iran restera toujours aux côtés du peuple irakien et de son gouvernement élu », a écrit Mohammad Javad Zarif.

Le gouvernement de Moustafa al-Kazimi remplace le gouvernement d'Adel Abdul-Mahdi, qui a démissionné le 29 novembre de l'année dernière.

Le gouvernement d'Al-Kazemi a un an pour préparer le terrain aux élections législatives anticipées. Il doit également gérer les défis sanitaire et économique posés par la pandémie du coronavirus et la chute des prix mondiaux du pétrole, et présenter au Parlement un budget 2020 dès que possible.

À la demande d'une majorité de factions chiites au parlement irakien, le Président du pays, avait chargé Moustafa al-Kazimi de former un nouveau gouvernement le 9 avril.