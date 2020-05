Les USA ne sont pas en mesure de soulever des questions liées au PGAC (Téhéran)

Le Président milliardaire républicain, Donald Trump, qui n'a eu de cesse de dénoncer « le pire » accord conclu sous son prédécesseur, par Barack Obama, entre l’Iran et la communauté internationale, a annoncé en mai 2018, le retrait unilatéral de son pays du PGAC et le rétablissement illégal des sanctions levées à l’issu de cet accord historique, fruit d'intenses efforts diplomatiques entre l'Iran et le groupe des six (Allemagne, Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni et Russie).