Coronavirus : le Festival international du Film de Fajr se tiendra en 2021

« Après la pandémie liée au coronavirus, déclenchée dans le monde, il y a plus de trois mois et après des études préliminaires en mars, nous avons espéré que le 38e Festival international du film de Fajr, pourrait se tenir début mai après un premier report en avril, mais la tendance est similaire à la précédente et l’évolution de la situation sanitaire internationale ont poussé plusieurs festivals mondiaux phares à être annulés, ou reportés à des dates ultérieures », a déclaré Mohammad Mahdi Asgaripour, Secrétaire du 38ème Festival international du Film de Fajr.

Selon cette autorité, le Festival iranien a également étudié la possibilité de proposer les films et les rencontres en ligne, mais en raison de l'impossibilité de la présence d'un plus grand nombre de cinéastes et d'acteurs étrangers, issus notamment des principaux pays touchés par la maladie, ainsi que des conditions nationales, le 38e Festival mondial du film de Fajr, sera tenu en coordination avec Hossein Entezami, président de l'Organisation iranienne du Cinéma, et la FIAPF (Fédération internationale des associations de producteurs de films), en 2021.