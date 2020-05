Les sanctions n'ont pas affecté le volume du commerce extérieur de l'Iran (Ministre de l'Économie)

Téhéran (IRNA)- « Malgré toutes les sanctions et pressions internationales, le volume du commerce extérieur de l’Iran, depuis les deux dernières années n'est pas très différent et reste le même, et le pays a réussi à importer environ près de 44 milliards de dollars et à enregistrer plus de 41 milliards de dollars d'exportations non pétrolières », a déclaré ce jeudi le ministre iranien des Affaires économiques et des Finances, Farhad Dej Pasand.

S’attardant sur cette question, Farhad Dej Psand évoque la priorité accordée par le Guide suprême de la RII, l’honorable Ayatollah Khamenei, à l’impératif des évolutions dans l’économie du pays, dans la cadre des grandes lignes de la politique économique iranienne basée, sur « la résistance », comme l’exige le Leader.