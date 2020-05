Le SG de l'Organisation mondiale des Villes intelligentes et durables félicite la Semaine de Chiraz

« Félicitations aux citoyens de la belle ville de Chiraz, à l’occasion de la Journée de Chiraz. J'aimerais être là, au lieu d'envoyer ce message vidéo, et de célébrer cette journée avec vous, j'aimerais pouvoir lire en ce jour les vers de Saadi avec vous et sentir l'odeur de la fleur d'oranger », a déclaré Kyong-yul Lee, le secrétaire général de l'Organisation mondiale des villes intelligentes et durables (WeGO), rapporte, le jeudi la base d'information de la municipalité de Chiraz.

L’Organisation mondiale des villes intelligentes et durables (WeGO), une organisation qui rassemble 150 villes membres et 25 entreprises dans le but d'aider à créer des villes intelligentes dans le monde.

En tant qu’une organisation internationale neutre et indépendante, WeGO a été créé il y 9 ans à l'initiative de la ville de Séoul et est actuellement basée dans la capitale sud-coréenne. La municipalité de Chiraz est un membre officiel de cette organisation mondiale.

Le 4 mai 2020 a été enregistré comme la Journée de Chiraz dans le calendrier national de l'Iran, qui est le début de la semaine du même nom et se poursuivra jusqu'au 10 mai.

