Téhéran: un séisme fait un mort et 33 blessés

Selon le Centre sismologique iranien, l'épicentre du séisme, qui a frappé vendredi à 00h48, heure locale (GMT 2018 jeudi), était la ville de Damavand, dans le nord de l'Iran, dans la province de Téhéran, à une faible profondeur de sept kilomètres.



Le séisme a duré plusieurs secondes, provoquant la fuite des habitants paniqués des bâtiments.



Un homme de 60 ans est morte et 33 autres ont été blessées lors de leur fuite vers la sécurité, a déclaré vendredi matin Esmaeil Najjar, chef de l'organisation de gestion de crise.

Il a été le tremblement le plus violent à secouer Téhéran il y a plus de deux ans, lorsqu'un tremblement de terre de magnitude 5,2 a frappé la ville de Malard à la périphérie de la capitale iranienne.



L'Iran connaît une activité sismique fréquente car il se trouve là où deux plaques tectoniques majeures se rencontrent.



En novembre 2017, la province de Kermânchâh, dans l'ouest de l'Iran, a été frappée par un puissant séisme de magnitude 7,3, le plus meurtrier du pays en plus d'une décennie, qui a tué des centaines de personnes.

