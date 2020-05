Coronavirus en Iran: 1556 nouveaux cas, 55 décès

Selon le porte-parole du ministère, Kianoush Jahanpour, le total des infections dans le pays a atteint 104 691. 55 patients, a-t-il poursuivi, ont perdu la vie au cours des dernières 24 heures, ce qui porte le nombre total de morts à 6 541.



Le porte-parole du ministère de la Santé a déclaré que 2 711 patients étaient dans un état grave et que parmi ceux infectés, 83 837 se sont rétablis.



Jusqu'à présent, 544 702 tests ont été effectués à travers le pays pour détecter les cas infectés, a-t-il ajouté.



Les cas confirmés ont connu une forte augmentation au cours de la dernière semaine. Le pays voyait des cas à trois chiffres depuis quelques jours avant de revenir à plus de 1 000 sur une base quotidienne.

Le président iranien Hassan Rohani a déclaré jeudi que l'augmentation du nombre pourrait être une bonne nouvelle. S'exprimant lors d'une cérémonie d'inauguration, Rohani a déclaré que l'augmentation pourrait être due à l'augmentation du nombre de laboratoires et de kits de test, notant que la plupart des nouveaux cas diagnostiqués n'ont pas besoin d'être hospitalisés. Il a également appelé les gens à continuer de suivre les directives de santé.



Le bilan mondial des décès dus au coronavirus a dépassé 27 000, avec plus de 3,8 millions de cas d'infection connus et plus de 1,2 guérison, selon le décompte de l'Université Johns Hopkins.

