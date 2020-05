L'Iran domine la sidérurgie du Moyen-Orient

Selon les données du Plan global pour l'acier, les principaux producteurs d'acier au Moyen-Orient sont l'Iran, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar, dont l'Iran a enregistré une part d'environ 69% de la production avec environ 25 millions de tonnes en 2018.

Selon le plan sidérurgique global de l'Iran, l'Iran, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, en tant que principaux producteurs d'acier au Moyen-Orient, ont la plus forte consommation d'acier.



Le fait est que les trois pays du Moyen-Orient (Iran, Arabie saoudite et Émirats arabes unis) représentent plus de 70% de la consommation d'acier de la région.

L'Iran représente 38% de la consommation, l'Arabie saoudite 21%, les Émirats arabes unis 15%, suivi par l'Irak avec 6% et d'autres pays avec un total de 20%.

