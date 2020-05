Le canal «humanitaire» suisse vers l'Iran plus lent que prévu (la Suisse)

Téhéran (IRNA)- Le gouvernement suisse a confirmé à The Daily Beast que le mécanisme de paiement pour la livraison de biens humanitaires en Iran (Swiss Humanitarian Trade Arrangement, SHTA) avait été plus lent que prévu et qu'aucune transaction n'a encore été effectuée.

Le canal bancaire humanitaire mis en place par l'administration Trump pour acheminer des médicaments et d'autres fournitures en Iran n'a en fait traité aucune transaction potentiellement vitale, le gouvernement suisse a confirmé à The Daily Beast. «Aucune transaction n'a encore été effectuée. Malheureusement, tout ce processus a été plus lent que prévu en raison de la pandémie de COVID-19 », a déclaré Fabian Maienfisch, porte-parole du Secrétariat d'État suisse à l'économie (SECO), qui supervise le canal. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

