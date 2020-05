Lingots d'or: une augmentation de 17% de la production envisagée en Iran

Téhéran (IRNA)- Le directeur de l'Organisation iranienne de développement et de rénovation des mines et des industries minières (IMIDRO) a annoncé une augmentation de 17% de la production d'or dans la mine d'or Mouteh (Isfahan) et la mine d'or Zarshouran (Azerbaïdjan occidental) au cours de l'année iranienne en cours par rapport au chiffre de l'année précédente.

Omid Emami a déclaré que l'année dernière, la production de lingots d'or dans ces unités s'élevait à 1139 kilogrammes alors que 1333 kilogrammes étaient visés pour 2020.



Cette année, désignée comme l'année de la flambée de la production, tous les secteurs devraient connaître une croissance et le minerai de fer devrait augmenter de 19% cette année par rapport au chiffre de l'année dernière, a-t-il déclaré. Selon Emami, la production de minerai de fer dans les mines d'IMIDRO atteindra 75 millions de tonnes, contre 62,5 millions de tonnes l'an dernier.



Le pays compte 10 404 mines autorisées, dont 5 600 sont actives.



La mine d'or Mouteh, située dans la province d'Ispahan, appartient à Iran Minerals Production and Supply Company. La mine d'or de Zarshouran est située à 35 kilomètres de Takab, dans la province du nord-ouest de l'Azerbaïdjan occidental. C'est le gisement d'or le plus riche d'Iran et du Moyen-Orient. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

