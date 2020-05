COVID-19: l'Iran envoie 40 000 kits de dépistage à l'Allemagne et à la Turquie

«Les Parsis de l'Inde - des Zoroastriens dont les ancêtres ont émigré depuis longtemps en Inde - sont restés fidèles dans leur amour pour l'Iran», a écrit Zarif sur son compte Twitter vendredi.



«Reconnaissant pour leur package pour lutter conter le Covid19 pour les Iraniens», a-t-il ajouté.



«Nous avons également envoyé 40 000 kits de test avancés fabriqués en Iran en Allemagne et en Turquie et aux autres pays», a-t-il noté.



Plus tôt, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abbas Mousavi, a déclaré que le gouvernement et la nation iraniens n'oublieront jamais les amis des temps difficiles.

Il a nommé de nombreux pays amis qui se sont précipités pour aider l’Iran à la suite du message Twitter et de la conversation téléphonique du ministre des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif, ainsi que des efforts déployés par les ambassades iraniennes.

Outre des aides de Chine, de Turquie, des Emirats Arabes Unis, d'Allemagne, de France et du Royaume-Uni, une aide financière et du matériel médical ont également été reçus du Japon, du Qatar, de la République d'Azerbaïdjan et de la Russie, a déclaré Mousavi.

Ailleurs dans ses remarques, Mousavi a évoqué les appels téléphoniques entre le ministre iranien des Affaires étrangères et ses homologues et avec des organisations internationales comme d'autres mesures prises pour attirer une aide médicale et sanitaire ainsi qu'une assistance consulaire pour lever les restrictions frontalières.

