Zarif écrit à Guterres, dénonçant le désengagement américain

Dans son message au Secrétaire général des Nations Unies, le ministre iranien des Affaires étrangères a abordé des points importants concernant le retrait illégal des Etats-Unis de l'accord nucléaire, leurs sanctions unilatérales contre l'Iran et leurs violations flagrantes, répétées et persistantes de la Charte des Nations Unies, surtout l'article 25, dans lequel ils menaçaient la crédibilité et l'intégrité de l'ONU et la paix et la sécurité internationales, a écrit le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Seyyed Abbas Mousavi dans un tweet.

