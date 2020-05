Essence/Iran: augmentation de 120 millions de litres de capacité de stockage

« Afin de tirer le meilleur parti des espaces vides et convertibles et des capacités potentielles des réservoirs de stockage, trois appareils des réservoirs du Centre de transfert de pétrole de la région de Naïn, d'une capacité de 120 millions de litres, ont été prévus pour le stockage des produits d'essence, reçus de la Raffinerie de l’Etoile du golfe Persique (Setarey-e Khalij-e Fars), et 40 millions de litres supplémentaires seront également rajoutés à cette capacité, d’ici 20 mai », ajouté Ali Ahmadi Pour.

« Une stratégie de l’accélération de la réalisation des projets de réparation et de construction liés aux réservoirs d'équilibre est également à l’ordre du jour », a-t-il fait savoir.