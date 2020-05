Zarif: USA violent la charte de l'ONU

Mohammad Javad Zarif a adressé vendredi une lettre au secrétaire général de l'ONU en vue de condamner les violations flagrantes de la charte onusienne et des engagements internationaux par les États-Unis.

En énumérant les cas comme le retrait américain du JCPOA et les sanctions illégales contre l'Iran, le ministre iranien des affaires étrangères a évoqué dans sa lettre la violation de l'article 25 de la charte de l'ONU par Washington et la mise en cause de l'intégralité et le prestige de l'ONU par ces gestes perturbateurs des États-Unis.

D'après cette lettre du chef de la diplomatie iranienne, ces actes illégaux des États-Unis mettent en cause le droit international et la charte de l'ONU, affaiblissent les principes du règlement pacifique des désaccords, contredisent le multilatéralisme et menacent la paix et la sécurité mondiales.

Dr. Zarif a rappelé dans cette lettre qu'au cours de la présidence de Trump, 129 nouvelles sanctions oppressives ont été illégalement imposées contre la nation iranienne.

Dans le deuxième anniversaire du retrait américain de l'accord de Vienne, Mohmmad Javad Zarif a demandé à la communauté internationale, aux membres du Conseil de sécurité et au secrétaire général de l'ONU de s'engager contre les efforts maléfiques des États-Unis qui affaiblissent le contenu de la résolution 2231 approuvée en 2015.