La fin des ambitions de Mohammad Ben Salman

Les ambitions de MBS pour réaliser le mégaprojet de NEOM avec un budget de 500 milliards de dollars dans l'horizon 2030 se montrent déjà en faillite tenant compte des crises politiques et financières actuelles du Royaume saoudien.

Malgré certains Show-off médiatisés et des reformes superficielles, l'Arabie saoudite de Mohammad Ben Salman exprime déjà des graves signes de faiblesse dans les domaines militaires, économiques, sociaux et diplomatiques.

L'affaiblissent économique, les problèmes pétroliers, les achats démesurées d'armes, l'exercice d'une politique humiliante vis-à-vis les pays arabes de la région, l'hostilité contre l'Iran, le Qatar et la Syrie, la gestion des affaires diplomatiques par les militaires bellicistes, les pertes dans la guerre du Yémen, les interventions inutiles dans les pays de la région, l'emprisonnement des activistes politiques et sociaux et le meurtre de Jamal Khashoggi sont les axes principaux qui déterminent la chute du palais des ambitions de Mohammad Ben Salman.