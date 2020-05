Covid-19 : le pont Tabiat de Téhéran en blanc, en guise du soutien au personnel médical

Téhéran (IRNA) - Simultanément avec la Journée internationale du Croissant-Rouge, le pont Tabiat (Pont Nature) de Téhéran, le temple de Jupiter à Baalbek au Liban, l’église Saint-Nicolas et la mosquée de Beit Jala, toute deux en Palestine et le pont Khajou d’Ispahan, se sont mis en blanc, manière d’exprimer leur soutiens au personnel médical et de soin, en première ligne de la lutte contre la pandémie mortelle du coronavirus.

La Société de Rénovation Abbas Abad de Téhéran, qui est responsable du Comité du tourisme urbain de l'Assemblée des maires d'Asie, a invité tous les activistes du tourisme dans toutes les villes en Asie, à rejoindre ce comité et sa campagne lancée en guise du soutien au personnel médical et soignant partout dans le monde, avec pour slogan « La douleur commune ». A cette fin, la ville libanaise de Baalbek et Beit Jala de la Palestine, ainsi que Téhéran et Ispahan, ont rejoint le mouvement et à la veille de la Journée mondiale du Croissant-Rouge, dans la nuit du 8 mai, tous les symboles cités en dessus, se sont mis en blanc.

Il est à noter que la Société de Rénovation d’Abbas Abad, assume la gestion touristique de l’Assemblée des Maires d’Asie depuis fin 2019.