L'Irak souhaite les « meilleures relations » avec l'Iran (Nouveau PM irakien)

Selon le Service de la presse du Premier ministre irakien, Mustafa al-Kazemi a reçu ce samedi 9 mai, au palais ministériel, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran (RII) à Bagdad, Iraj Masjedi.

Lors de la rencontre, le nouveau Premier ministre irakien, s’attardant sur le fait que son pays ne serait pas un point de transit ou un quartier général pour le terrorisme, ni un endroit pour attaquer un autre pays ou règlement des comptes, a affiché l'intérêt de Bagdad à établir les meilleures relations avec la République islamique et tous les pays voisins, en faveur des intérêts bilatéraux et de la stabilité et la sécurité de la région.

Pour sa part, le diplomate iranien, a félicité le Premier ministre irakien, Moustafa al-Kazemi, pour avoir obtenu le vote de confiance au Parlement. Il a souhaité, à cette occasion, plein succès au nouveau cabinet avant de mettre l'accent sur le développement des relations bilatérales et le renforcement de la coopération entre les deux pays dans tous les domaines.