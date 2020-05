Discussions entre le principal assistant de Zarif pour la Politique et le porte-parole d'Ansarallah

Selon le Service de la presse de la diplomatie iranienne, à la suite des consultations en cours entre la République islamique d'Iran en faveur d’une sortie de crise au Yémen, Ali Asghar Khaji, assistant principal du ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, chargé des affaires politiques, s'est entretenu en ligne avec Mohammad Abdul Salam, négociateur en chef du gouvernement du Yémen et du porte-parole d'Ansarallah.

Lors de cette réunion, Mohammad Abdul Salam a remercié l'aide humanitaire et le soutien politique et spirituel de notre pays au peuple yéménite



Il également dit « prêt » le gouvernement de Salut national au Yémen, à parvenir à un accord politique juste avec les parties engagées dans le conflit yéménite avant de brosser un tableau détaillé sur les dernières évolutions politiques et militaires liés à son pays.

« Une sortie de la crise yéménite ne passe que par un accord politique négocié fondé sur la cessation des hostilités, la levée complète des blocus aérien, maritime et terrestre imposés au pays et la reprise des pourparlers yéméno-yéménites », a insisté le diplomate iranien.