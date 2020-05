Houman Naderi, réalisateur de plusieurs courts-métrages et films documentaires, est doctorant de Recherches sur l'art à l'Université d'Ispahan.

La 7ème édition du Festival Free Speech se déroulera le 20 septembre 2020.

Ce festival s'organise par American INSIGHT et veut développer la conscience sociale et faciliter la lutte contre l’injustice par le biais du cinéma et des médias sociaux.