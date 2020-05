Exploitation minière: l'Iran prêt à mettre en œuvre des projets miniers dans les pays de la région

Mohammad Bagher Dorri a indiqué que l'Iran possède 68 types de matériaux miniers, notant que les experts et spécialistes iraniens peuvent également mettre en œuvre des projets d'exploration minière dans les pays de la région.



Selon ce responsable du ministère iranien de l'Industrie, les réserves de matériaux miniers en Iran s'élèvent à 60 milliards de tonnes, et que le volume des découvertes minières iraniennes s'élève à 400 millions de tonnes par an, appelant à allouer plus d'investissements pour développer les opérations minières et les découvertes minières dans le pays.

Plus tôt, le chef de l'Organisation de la géologie et des découvertes minières en Iran, Alireza Shahidi, avait annoncé que l'organisation iranienne mettrait en œuvre des projets d'exploration minière au Tadjikistan, au Soudan, au Niger, en Bolivie, au Venezuela et en Équateur.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**