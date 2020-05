Seul le peuple syrien devrait décider de son avenir, insiste l'Iran

Abbas Mousavi a déclaré que seul le peuple syrien peut décider de l'avenir de son pays et du «type» de système de gouvernement.



«La République islamique d'Iran, la Russie et la Turquie, en tant que membres des garants du processus d'Astana, en créant des zones exemptes de violence, en formant un comité constitutionnel et en poursuivant le processus de dialogue et de réconciliation nationale tentent de renforcer les pourparlers syro-syriens afin que «le peuple syrien décide de son avenir», a expliqué Mousavi.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a ajouté: «La République islamique d'Iran a toujours été présente aux côtés du gouvernement et du peuple syriens dans la lutte contre le terrorisme et continuera sur cette voie à l'avenir».



