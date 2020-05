Coronavirus tue 45 autres personnes en Iran

L'Iran a enregistré ce lundi 11 mai le plus faible nombre de décès quotidiens dus au nouveau coronavirus en plus de deux mois.

2.703 personnes positives au Covid-19 sont actuellement toujours hospitalisées et en soin intensif. Le nombre de personnes en réanimation continue de baisser : 87.422 patients (ce qui représente environ 80% des patients) ont quitté l’hôpital guéris, a-t-il ajouté.

S’attardant toujours sur l’impératif du respect des consignes et des recommandations sanitaires, cette autorité sanitaire iranienne a poursuivi : « La province du Khouzestan est toujours en état rouge et la province de Téhéran n'est pas dans une bonne situation. La meilleure action est d'observer la distanciation sociale comme l’on respectait les semaines et les jours précédents ».

L'Iran a assoupli certaines restrictions imposées pour contenir l'épidémie, permettant aux entreprises et aux lieux de culte de rouvrir dans certaines régions.