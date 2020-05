Essai thérapeutique pour la lutte contre le Covid-19: l'Iran au 3e rang mondial

Selon la version électronique du journal espagnol La Vanguardia, citant les données fournies par l'Organisation mondiale de la santé (l’OMS), dont la dernière mise à jour était le 5 mai, la Chine, les Etats-Unis, l’Iran et l’Espagne, respectivement avec 154, 109, 63 et 58 essais cliniques et études pour déterminer l'efficacité de plusieurs médicaments dans le traitement de la maladie épidémique du nouveaux coronavirus (Covid-19) dans les hôpitaux et les centres médicaux, se classe parmi les quatre premier pays du monde. Viennent ensuite d’autre pays qui sont respectivement la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Danemark et l’Italie.

Plutôt, Alireza Zali, une haute autorité au sein du QG iranien pour la lutte contre le coronavirus dans la métropole de Téhéran, s’était félicité des réalisations de l’Iran reconnues par l’OMS : « L’'Organisation mondiale de la santé n'a déclaré que 12 pays scientifiquement au plus haut niveau de capacité de recherche et autorisés à présenter des essais cliniques. J’ai l’honneur d’annoncer avec fierté, que l'Iran est parmi ces 12 pays », s’était-il réjoui.

On recense plus de 4 181 000 de cas dans le Monde et désormais près de 283 800 décès dus au Covid-19.