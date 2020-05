Une startup iranienne au Canada évaluée à 2 milliards de dollars

Selon le vice-président iranien des Sciences et de la Technologie, lundi 11 mai, la startup iranienne « Apply Board » a pu attirer un soutien financier de 100 millions de dollars canadien soit 2 milliards de dollars US. »

Grâce à une plateforme basée sur l'intelligence artificielle, la jeune entreprise en démarrage qu’est Apply Board, aide les étudiants internationaux qui souhaitent poursuivre et terminer leurs études postsecondaires à l'étranger.

Martin Basiri, fondateur et PDG d’Apply Board, a déclaré que la jeune pousse, qui a déjà cinq ans, travaille actuellement avec plus de 1 200 établissements d'enseignement et 4 000 partenaires d'emploi dans le monde.