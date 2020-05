La grande nation iranienne a remporté la bataille contre le coronavirus, se félicite Rohani

Selon le centre d'informations présidentiel, le lundi soir 11 mai, Hassan Rohani, s’exprimant lors d'un symposium avec des activistes de la lutte contre l’épidémie du coronavirus, dans les provinces de l'Est et de l'Ouest de l'Azarbaïdjan, a déclaré : « Ils ont créé la fierté, tout comme l’époque de la Défense Sacrée, dont a parlé hier le Guide suprême de la Révolution islamique. » « Ces honneurs et ces sacrifices doivent être enregistrés dans l'histoire et rester à jamais gravés », a-t-il insisté.

Le président Rohani a noté le traitement discriminatoire à l’encontre des êtres humains dans de nombreux pays aux milieux de la crise provoquée par la pandémie mortelle, pour dire que l’Iran a su gagner la bataille contre le Covid-19 dans tous les domaines et cela sans aucune approche sélective et sans discrimination.

Hassan Rohani a souligné les efforts considérables déployés par les entreprises, les scientifiques et les spécialistes iraniens pour répondre non seulement aux besoins du pays dans la lutte contre le coronavirus, mais aussi à l'exportation de ces produits. Il a émis l’espoir de voir l’Iran faire également des réalisations dans le domaine du traitement de la maladie mortelle et des vaccins.