Zarif: Le gouvernement américain doit corriger son comportement

En rejetant toute perspective de négociation avec les États-Unis, Mohammad Javad Zarif a affirmé: " Il n'y aura aucune négociation. Les Américains ont montré que l'on ne peut pas faire confiance à leurs négociations ni aux résultats de leurs négociations."

"Tous les pays du monde entier ont compris que les Américains, après avoir signé un accord, peuvent l'ignorer à tout moment. Au lieu de chercher des excuses, l'administration Trump doit corriger son comportement.", a ajouté le ministre iranien des Affaires étrangers.

À propos du paiement d'une indemnisation à l'Angleterre pour les dommages causés aux objets de valeur de l'Ambassade de ce pays à Téhéran, le chef de la diplomatie iranienne a annoncé: " Dans le droit international, il y a des règles et des normes prévus à cet égard. Le gouvernement iranien a également déclaré que la protection des ambassades étrangères en Iran relève de l'engagement de la République islamique."

À noter que l'Ambassade de la République islamique d'Iran à Londres était plusieurs fois ciblées par les attaques terroristes. Le cas le plus grave, s'est survenu le 30 avril 1980 quand un groupe de six hommes armés ont pris en otages pour une période de presque une semaine, les employés et les diplomates de l'ambassade d'Iran au Royaume-Uni. Deux diplomates iraniens sont tombés en martyre suite à cette attaque terroriste qui s'est produite devant le mutisme du gouvernement de Margaret Thatcher.