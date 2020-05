L'inefficacité de l'administration Trump met le personnel soignant sous pression (Téhéran)

«Aujourd'hui, c'est la Journée internationales des infirmières. Au milieu de COVID19, nous sommes tous redevables du sacrifice d'infirmières héroïques en Iran et dans le monde entier risquant leur vie pour sauver la nôtre. Le risque est particulièrement remarqué aux États-Unis où l'incompétence de l'administration Trump a imposé un fardeau intolérable aux infirmières de première ligne, avec un équipement insuffisant », a tweeté Seyed Abbas Mousavi mardi à l'occasion de la Journée internationale des infirmières.

Cette journée est célébrée dans le monde entier, le 12 mai de chaque année, pour marquer les contributions des infirmières à la société. Le thème de la Journée internationale des infirmières 2020, «Soigner le monde pour la santé» résonne à juste titre avec la situation pandémique actuelle à laquelle le monde est confronté.



L'administration Trump a été sévèrement critiquée pour la mauvaise gestion de la pandémie de coronavirus qui a jusqu'à présent infecté plus de 1 385 850 et tué plus de 81 795 personnes à travers les États-Unis.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**