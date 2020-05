Téhéran (IRNA)- L'Institut iranien de sagesse et de philosophie a invité des professeurs, des étudiants de langue et de littérature persanes et d'autres domaines des sciences humaines à soumettre des articles pour la 6e Conférence internationale sur Shams et Maulana d'ici juillet 2020 qui se tiendra à Khoy à Azerbaïdjan de l'Ouest.

Les professeurs d'université, les étudiants en langue et littérature persanes et d'autres majors en sciences humaines qui se spécialisent dans les conférences de rédaction ou de rédaction peuvent participer à cette conférence internationale. Les personnes intéressées à soumettre un article peuvent envoyer leurs articles au courrier électronique de l'association à info @ anjoman-erfan.com d'ici juillet 2020. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

