Le message de condoléances du Guide suprême

Dans un message de condoléances au commandant du général de division de l'armée iranienne Seyyed Abdolrahim Mousavi, l'ayatollah Khamenei a noté: «L'incident tragique concernant le navire de l'armée iranienne a provoqué le martyre et les blessures d'un certain nombre de marins de l'armée tout en s'efforçant de maintenir et de renforcer la puissance de défense du pays, ce qui nous a causé une profonde tristesse et chagrin.»

«L'incident douloureux et tragique du navire Konarak, qui a entraîné le martyre d'un certain nombre de forces navales de l'armée, est très amer et regrettable pour moi. Le chagrin de perdre les forces navales est déchirant pour leurs familles endeuillées. Par la présente, j'exprime mes sincères condoléances à leurs familles endeuillées et je souhaite que leur âme repose dans la paix éternelle. Je prie les fonctionnaires responsables de bien vouloir enquêter précisément sur la raison de cet incident et de prendre les mesures nécessaires pour éviter la répétition de ces incidents tragiques. Je prie également Dieu Tout-Puissant d'accorder les plus hauts lieux du ciel aux martyrs et de récupérer les blessés.», lit-on dans le message de l'ayatollah Khamenei.

Au moins 19 personnes ont été martyrisées et 15 autres blessées dans un incident impliquant le navire logistique Konarak de la marine iranienne dans les eaux méridionales du pays.



L'incident s'est produit dimanche alors qu'un certain nombre de navires de la Marine effectuaient un exercice près des eaux situées à proximité des ports de Jask et Chabahar qui appartiennent respectivement aux provinces voisines de Hormozgan, Sistan et Balûchistân.

