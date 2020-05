La Russie s'oppose au prolongement de l'embargo sur les armes contre l'Iran

Vassily Nebenzia a déclaré mardi lors d'une conférence de presse virtuelle : "Nous ne voyons aucune raison pour imposer un embargo sur les armes contre l'Iran. Cet embargo se terminera le 18 octobre 2020."

"Pour déclencher le mécanisme de règlement des différends, vous devez être un partenaire du JCPOA. Mais les États-Unis, il y a exactement deux ans, ont annoncé arrogamment qu'ils se sont retirés de cet accord.", a ajouté le représentant permanent de la Fédération de Russie auprès des Nations Unies.

Le 8 mai 2018, le président américain Donald Trump a officiellement déclaré que les États-Unis ne sont plus partenaires du JCPOA et il a ordonné la reprise des sanctions unilatérales et illégales contre le peuple iranien.

Deux ans après cet acte illégal, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a prétendu, dans une interprétation biaisée de la résolution 2231, que les États-Unis participent encore dans le JCPOA et ont le droit de déclencher le mécanisme de règlement des différends pour prolonger l'embargo sur les armes contre l'Iran. La communauté internationale s'est opposée contre cette allégation sans fondement de l'administration Trump. Selon la résolution onusienne, l'embargo sur les armes contre l'Iran s'expire le 18 octobre 2020.