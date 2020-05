L'Iran et la Malaisie pour le développement de leur coopération économique

Selon le site web présidentiel, Hassan Rohani et le premier ministre malaisien Muhyiddin Yassin ont souligné l'importance d'accélérer la mise en œuvre des accords exécutifs signés entre les deux pays dans les domaines du commerce et des finances au cours des dernières années, en particulier pendant le mandat de l'ancien Premier ministre.

Les deux hommes ont souligné qu’ils ne ménageront aucun effort pour approfondir cette coopération, qui s'est maintenue et améliorée au fil des ans.

Le président de la RII et le Premier ministre malaisien ont également souligné l'importance du Plan global d’action commun sur le nucléaire iranien 2015 (PGAC) et la nécessité de maintenir cet accord historique international, qualifiant les sanctions illégales américaines contre l'Iran, en particulier dans la situation actuelle, de « violation des droits de l'homme ».

Les deux dirigeants affirmant qu'ils se soutiennent mutuellement dans les milieux internationaux se sont dits, une fois de plus, opposés aux sanctions.

S’attardant sur la pandémie du coronavirus, les deux parties ont également qualifié de « défi mondial » la maladie mortelle de Covid-19 et ont déclaré qu'il était important que les pays islamiques utilisent des capacités communes pour s'entraider à combattre le virus.

Messieurs Rohani et Yassin se sont également dits prêts à un échange d’expériences entre les deux pays dans le domaine de la lutte contre la maladie épidémique, et travailler ensemble pour fournir des aides et des équipements de soin et médicaux.

Le Président de la République islamique d'Iran a de même, profité de l’occasion pour inviter le Premier Ministre malaisien à se rendre en Iran au moment opportun.