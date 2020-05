Coronavirus en Iran : 50 nouveaux décès en 24h

Le nombre de nouveaux cas de contaminations entre mardi et mercredi 13 février était 1.958, portant le nombre total de contaminations à 112.725.

Il y avait par ailleurs 2.735 personnes en soins intensifs mercredi. Sur les personnes contaminées, 89.428 étaient considérées comme guéries.

Il a déclaré : « Jusqu'à présent, 629 534 tests de diagnostic de Covid-19 ont été effectués dans 126 laboratoires du pays. ».

Le Khuzestan est toujours en état rouge, et plus de soins et de sérieux sont nécessaires dans la coopération des habitants de cette province avec le ministère de la Santé pour lutter contre l’épidémie mortelle, insiste cette autorité sanitaire iranienne.

« La situation n'est toujours pas normale, mais dans la plupart des provinces à l'exception du Khuzestan et de Téhéran, nous constatons une diminution progressive des décès et des infections », a-t-il encore déclaré.