L'Iran appelle à une action mondiale contre l'occupation israélienne de la Palestine

Le ministère iranien des Affaires étrangères a publié jeudi une déclaration à la veille du jour de la Nakba (le jour de la catastrophe), alors qu'en 1948, des centaines de milliers de Palestiniens ont été expulsés de force de leur patrie et Israël a proclamé l'existence.

«Il y a 72 ans, ce jour-là, les immigrants sionistes ont massacré des personnes de la terre de Palestine - y compris des hommes, des femmes, des jeunes, des personnes âgées et des enfants innocents - et les ont forcés à quitter leurs maisons tout en utilisant des idées et des pensées déviantes et racistes comme un prétexte. [C'est ainsi que] la terre palestinienne et toute l'Asie occidentale ont été affligées par le sioniste Nakba. », souligne la déclaration.

Les Palestiniens célèbrent la Journée de la Nakba le 15 mai, un jour après que le régime d'occupation a déclaré son existence.

Le ministère iranien des Affaires étrangères a décrit la Journée de la Nakba comme le point de départ des crimes israéliens contre les véritables propriétaires de la Palestine, y compris la construction de colonies, le déplacement des Palestiniens, la profanation de la mosquée al-Aqsa, le maintien d'un siège paralysant sur Gaza, et annexer la partie occupée du plateau du Golan en Syrie.

La déclaration a également censuré les nouvelles tentatives soutenues par les États-Unis par le régime israélien d'annexer davantage de terres palestiniennes.



Le ministère a exprimé la «pleine solidarité» de l’Iran avec la cause palestinienne, rejetant un plan de paix «humiliant» élaboré par l’administration du président américain Donald Trump pour mettre fin au conflit israélo-palestinien.

La déclaration a également souligné que les organismes internationaux, en particulier les Nations Unies, devaient assumer leurs responsabilités et «préparer le terrain pour le retour des réfugiés palestiniens dans leur pays et un référendum auquel participeraient les vrais habitants de ce pays - y compris les musulmans, les chrétiens et les juifs - afin qu'ils puissent exercer le droit de décider de leur propre sort et de former un gouvernement palestinien indépendant avec Saint Qods comme capitale [de l'État]. »

Le ministère a qualifié la Palestine de problème le plus urgent du monde musulman malgré toutes les conspirations pour la faire sombrer dans l'oubli.



Le ministère a réitéré la position «immuable» de l'Iran sur la Palestine et a appelé «l'Organisation de coopération islamique (OCI), les nations et les gouvernements musulmans ainsi que d'autres nations en quête de liberté à prendre des mesures efficaces pour aider les Palestiniens [dans leurs efforts] à libérer leurs terres».

En près de trois ans et demi depuis son arrivée au pouvoir, l'administration Trump a adopté une approche agressive contre les Palestiniens et en faveur du régime israélien.

Défiant le tollé international, le président américain a annoncé en janvier les dispositions générales du plan de «paix» à la Maison Blanche avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à ses côtés.

Le projet - que tous les groupes palestiniens ont unanimement rejeté - répond largement aux demandes d'Israël dans le conflit vieux de plusieurs décennies, tout en créant un État palestinien avec un contrôle limité sur sa propre sécurité et ses frontières.



Il consacre Jérusalem al-Quds comme «capitale indivise d’Israël» et permet au régime d’annexer des colonies en Cisjordanie occupée et dans la vallée du Jourdain, entre autres termes controversés.

Les dirigeants palestiniens, qui ont rompu tous les liens avec Washington fin 2017 après que Trump a reconnu Jérusalem al-Quds comme capitale du régime israélien, ont immédiatement rejeté le plan, comme le président palestinien Mahmoud Abbas affirmant qu'il «appartient à la poubelle de l'histoire».

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrence

9422**