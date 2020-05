Ferdowsi, l'éternel auteur du poème épique perse

Abul-Qasem Ferdowsi Tusi (940 - 1020Ad) est né à Tus dans le Khorasan, situé dans la province actuelle de Khorasan-e Razavi dans le nord-est de l'Iran.

Selon certaines données, Ferdowsi était un propriétaire terrien, tirant un revenu confortable de ses propriétés. Il s'agissait d'aristocrates iraniens propriétaires terriens qui avaient prospéré sous la dynastie sassanide.



Ferdowsi a grandi à Tus, une ville sous le contrôle de l'une de ces dynasties, les Samanides, qui revendiquaient la descendance du général sassanide Bahram Chobin (dont Ferdowsi raconte l'histoire dans l'une des dernières sections du Shâh-Nâme).

Shâh-Nâme de Ferdowsi («Le livre des rois») est l'épopée nationale la plus populaire et la plus influente en Iran et dans d'autres pays de langue persane. Le Shâh-Nâme est le seul ouvrage survivant de Ferdowsi considéré comme incontestablement authentique.

Ferdowsi a commencé à écrire le Shâh-Nâme en 977 après JC et l'a terminé le 8 mars 1010. Il a passé plus de trois décennies à écrire le Shâh-Nâme. C'est l'épopée nationale du peuple iranien qui décrit l'histoire de la Perse depuis les temps anciens jusqu'à la conquête islamique au 7ème siècle. Le Shâh-Nâme est un poème épique de plus de 50 000 distiques, écrit en début de Perse moderne.

Le résultat de son travail est le plus long poème épique du monde écrit par un seul auteur; il est trois fois plus long que l'Iliade d'Homère et l'Odyssée réunis. Le livre sur les rois persans, entièrement écrit en persan, a joué un rôle clé dans la renaissance de cette langue et a apporté une contribution significative au développement de la littérature persane.



La romance de Zal et Rudaba, les Sept Travaux de Rostam, Rostam et Sohrab, Siavash et Sudaba, la romance de Bizhan et Manizheh et Rostam et Esfandyar sont parmi les histoires les plus populaires de Shâh-Nâme.

Ferdowsi est l'un des géants incontestés de la littérature persane. Après Shâh-Nâme de Ferdowsi, un certain nombre d'autres œuvres de nature similaire ont fait surface au cours des siècles dans la sphère culturelle de la langue persane. Sans exception, toutes ces œuvres étaient basées sur le style et la méthode du Shâh-Nâme de Ferdowsi, mais aucune d'entre elles ne pouvait atteindre le même degré de renommée et de popularité que le chef-d'œuvre de Ferdowsi.

Ferdowsi a une place unique dans l'histoire perse en raison des progrès qu'il a faits pour raviver et régénérer la langue et les traditions culturelles persanes. Ses œuvres sont citées comme un élément crucial de la persistance de la langue persane, car ces œuvres ont permis à une grande partie de la langue de rester codifiée et intacte. De nombreux Iraniens modernes le considèrent comme le père de la langue persane moderne.



Les Perses considèrent Ferdowsi comme le plus grand de leurs poètes. Pendant près de mille ans, ils ont continué à lire et à écouter les récitations de son chef-d'œuvre, le Shâh-Nâme, dans lequel l'épopée nationale perse a trouvé sa forme définitive et durable.

Ferdowsi est décédé en 1020 après JC dans le Tus dans la même ville où il est né. Ferdowsi a été enterré dans son propre jardin. Un gouverneur ghaznavide de Khorasan a construit un mausolée sur la tombe et il est devenu un site vénéré.



Le tombeau de Ferdowsi, qui ressemble au tombeau de Cyrus le Grand, est construit dans le style de l'architecture achéménide. Il s'agit d'un complexe funéraire composé d'une base en marbre blanc et d'un édifice décoratif érigé.

Aujourd'hui, la tombe de Ferdowsi est l'une des attractions touristiques de l'Iran. Des millions de visiteurs de diverses provinces iraniennes viennent voir le tombeau chaque année. Des dignitaires étrangers, des touristes et d'autres personnes de langue persane d'Europe, d'Asie et du Moyen-Orient visitent également le site.

Le site a également inspiré de nombreux poètes persans dont le poète iranien Mehdi Akhavan-Sales qui est en fait enterré physiquement non loin de la tombe de Ferdowsi, dans sa propre tombe sur le terrain du complexe de Ferdowsi.

Aujourd'hui est la Journée nationale de commémoration du grand poète épique iranien Ferdowsi. Chaque année, un certain nombre de lettrés et d'érudits du monde entier se réunissent au mausolée le 14 mai pour commémorer cette occasion.

