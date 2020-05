Coronavirus en Iran : 48 nouveaux décès, le bilan repart à la baisse

« Selon les rapports, jusqu’à présent 91. 836 patients atteints de Covid-19 en Iran se sont rétablis et ont quitté l’hôpital, ce qui représente environ 80% des malades touchés par le nouveau coronavirus », ajoute cette autorité sanitaire.

« 2. 727 de ces patients sont dans un état critique et se trouvent en soins intensifs », a déploré M.Jahanpour leur souhaitant un prompt rétablissement.

« Jusqu'à présent, 658 604 tests de diagnostic du Covid-19 ont été effectués dans 126 laboratoires du pays », a-t-il ajouté.

« La province méridionale du Khouzestan, avec les bonnes mesures qu'elle a prises, nous a donné l'espoir et nous assistons aujourd’hui à une réduction du nombre de nouveaux cas positifs, mais cette province reste toujours dans un état rouge », a déclaré le porte-parole du ministère iranien pour la lutte contre le coronavirus.

« Il est prévu, a-t-il poursuivi, que dans les prochains jours dans d’autres provinces à savoir le Lorestan, le Sistan et Baloutchestan et l’Azerbaïdjan de l’Ouest, nous soyons confrontés à une augmentation des cas positifs de la maladie et à la propagation du virus, donc une plus grande coopération des habitants de ces régions avec nos collègues actifs sur place est essentielle. »