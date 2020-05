Le ministre des mines de Conakry, qualifie de « partenaires compétents » les Iraniens

Téhéran (IRNA) –Le ministre des Mines et de la Géologie de la Guinée Conakry, Abdoulaye Magassouba, s’exprimant ce vendredi, à l’occasion d’une réunion, via la vidéoconférence, avec le vice-ministre iranien de l'Industrie, des Mines et du Commerce, Khodadad Gharib Pour, a qualifié les Iraniens de « partenaire compétent doté de capacités idéales » avant de dire prêt son pays au développement de la coopération minière bilatérale.

Abdoulaye Magassouba, a déclaré que le consortium des deux pays devrait ouvrir la voie au transfert de minéraux, y compris celui de la bauxite depuis la mine au port, en Guinée Conakry. Le ministre des Mines de Conakry, une fois informé sur une croissance de 11% de la production d'acier iranienne, enregistré l’an dernier, et sur l'augmentation de 70% de la capacité de production d'aluminium de notre pays, a mis l'accent sur l’échange de l'expérience et du savoir-faire des deux pays dans le domaine des mines et des industries minières.

« Nous recherchons une solution adaptée pour lancer le projet de bauxite », a-t-il précisé. Pour sa part Khodadad Gharib Pour a dit « prêt » l’Iran, à activer le contrat de bauxite avec la Guinée Conakry, toujours lors de la réunion. L’Organisation iranienne pour le Développement, la Rénovation, le développement des mines et les industries minières (Imidro), étant partie prenante, avec 51% des actions, est propriétaire du projet de bauxite en Guinée Conakry. Aux termes de l'accord, l'exploitation des mines de bauxite de Guinée Conakry a été prolongée de 25 ans. Les réserves de bauxite minérale de Guinée Conakry atteignent 300 millions de tonnes et sont l'une des sources de matières premières pour aider l’Iran à atteindre les objectifs de développement de son industrie d’aluminium.