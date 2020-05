Coronavirus en Iran: 35 décès en 24 heures, plus faible bilan quotidien depuis 70 jours

Kianoush Jahanpour a déclaré samedi que les nouveaux décès portaient le nombre total de morts à 6937. Il a également confirmé 1 757 nouveaux cas d'infection à COVID-19, portant le nombre total de cas à 118 392. Jusqu'à présent, a-t-il dit, 93 147 patients se sont rétablis de la maladie et ont quitté l'hôpital dans tout le pays.

Cependant, 2 716 personnes sont actuellement dans des conditions sévères de la maladie, a ajouté le porte-parole.



Il a également noté que 672 679 tests COVID-19 ont été effectués jusqu'à présent en Iran.



Selon Jahanpour, la province de Khuzestân (sud-ouest) est toujours dans des conditions rouges et a le plus grand nombre d'hospitalisations et de dépistage.

